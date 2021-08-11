Протяженность приведенного в порядок участка составила чуть больше 500 метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске отремонтировали улицу Степную. Протяженность приведенного в порядок участка составила чуть больше 500 метров. От улицы Бежицкой до юридического факультета БГУ на двухполосной дороге уложили новый асфальт. Об этом сообщили в пресс - службе Брянской городской администрации.

По четной стороне, где это было необходимо и возможно, полностью обновили тротуары. Их площадь составила около тысячи квадратных метров. На улице установили около двух десятков новых светодиодных светильников. Кроме того. Строители обновили дорожные знаки, нанесли долговечную разметку с использованием термопластика.

- В общей сложности на ремонт улицы Степной выделили больше 12 миллионов рублей, - говорит в мэрии. - После устранения всех замечаний дорога будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика. В течение этого срока ему предстоит устранять все выявленные недостатки за свой счет.

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