В Брянске за 21 млн рублей создадут сквер имени генпрокурора Рекункова

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске за 21 миллион рублей обустроят сквер имени генпрокурора СССР Александра Рекункова. Он будет находится на одноименной улице на старом аэропорту, где сейчас располагается здание прокуратуры Брянской области.

Деньги на сквер выделят из областного бюджета. Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ. Аукцион состоится 17 августа. Такая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

В сквере должен появиться памятник прокурору. А также лавочки, урны, пешеходные дорожки, светильники. Рабочие проведут озеленение территории.

Александр Рекунков с 1981 по 1988 год был Генеральным прокурором СССР. С 1958 по 1966 год работал в прокуратуре Брянской области, в том числе на должности прокурора Брянской области.

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