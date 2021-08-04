В Брянске установили бюст Александра Невского

Александра Невского канонизировали как благоверного князя. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске на площади у Кафедрального собора во имя Святой Троицы установили бюст Александра Невского. В среду, 4 августа, состоялось его торжественное открытие, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Монумент установили в честь 800-летния Великого князя. Изготовил бронзовый бюст высотой в три метра скульптур и заслуженный художник России Анатолий Дементьев из Ростова-на-Дону. Инициаторами установки памятника стали депутат ГД РФ Николай Валуев и депутат регионального парламента Михаил Иванов.

- Он был человек удивительной судьбы, и его пример является объединяющим для многих и многих людей, совершенно разных профессий и сфер деятельности, - сказал Николай Валуев.

Александра Невского канонизировали как благоверного князя. Именно поэтому его так любят и почитает русский народ.

По всей стране проходят тематические выставки и конференции в год юбилея князя. Они позволяют людям как можно больше людей узнать о жизни и деятельности Александра Невского.

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