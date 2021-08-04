Брянский избирком зарегистрировал Николая Валуева кандидатом в депутаты Госдумы

Фото: Избирательная комиссия Брянской области.

Избирательная комиссия Брянской области 2 августа на своем заседании зарегистрировала Николая Валуева кандидатом в депутаты Государственной Думы восьмого созыва.

Николай Валуев выдвигается по Брянскому одномандатному избирательному округу №77 от партии «Единая Россия».

По Унечскому одномандатному избирательному округу №78, от той же политической партии зарегистрировали Николая Алексеенко.

Еще раньше регистрацию в депутаты Государственной Думы восьмого созыва прошли Дмитрий Корнилова от партии «Гражданская платформа», Виктор Гринкевич и Роман Лобзин от партии «Родина».

3 августа кандидатами в депутаты Госдумы стали Ольга Махотина от партии «Яблоко» и Андрей Зимонин от партии «Политическая партия пенсионеров за социальную справедливость».

Напомним, Единый день голосования пройдет 19 сентября.

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