В Брянской области 5 августа ожидают грозу с градом и ливнями

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в четверг, 5 августа, ожидают грозу с градом и ливнями. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения в работе электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждением кровли зданий, падение деревьев с возможным травмированием людей.

Жителей региона просят быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.

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