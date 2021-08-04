Сейчас ученым важно определить, в какой именно период палеолита здесь жили первобытные люди. Фото: ГТРК "Брянск", скриншот видео.

У брянского села Хотылево археологи обнаружили кости мамонтов, а также другие артефакты времен палеолита и более поздних эпох. Специалисты ведут раскопки на территории одной из крупнейшей в Восточной Европе стоянки древнего человека времен палеолита «Хотылево-1». Открыл ее в 60-х годах прошлого века брянский археолог Федор Заверняев. Древний памятник археологии находится на правом берегу Десны, сообщает ГТРК «Брянск».

Здесь работают как местные научные сотрудники и студенты, так и гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме костей мамонтов, обитавших во время палеолита, или каменного века, обнаружили орудия из кремния, изготовленные неандертальцами.

Артефакты залегают на глубине больше 10 метров. Чтобы добраться до них, археологи копают глубокие шахты - осторожно, слой за слоем снимая грунт. Ученым помогают студенты. Каждую находку они высушивают, а затем кисточками и щетками очищают от грунта. После завершения экспедиции артефакты увезут в Петербург для дальнейшего изучения.

Сейчас ученым важно определить, в какой именно период палеолита здесь жили первобытные люди. Чтобы определить климат эпохи палеолита, здесь работают специалисты по древним почвам.

- Здесь было влажно и холодно, но не настолько, чтобы в этих местах не могли жить первобытные люди, - говорит почвовед Санкт-Петербургского Государственного университета Мария Корко.

На местности, где проводят раскопки, насчитывают 28 памятников средневековья. Их планируют включить в туристический маршрут от села Хотылева до древнерусского города Вщиж. Уже ведут работу над проектом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».