Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 250 жителей региона, выздоровели 213 человек. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 55115 человек подтвердили коронавирус, вылечились 50001 жителей области, умерли 832 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 678076. За сутки выполнили 2082 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 76 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 18 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дятьковском районе. 16 ковид-положительных прибавилось в Новозыбкове, 13 – в Брянском районе, 10 – в Стародубском. По девять заболевших выявили в Трубчевском, Выгоничском, Брасовском, Почепском, Климовском районах. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 28 городах и районах региоан. Также брянскую статистику пополнили еще два иногородних заболевших. Их общее число с начала пандемии достигло 89.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 августа 2021 года:

— Брянск – 20734 (+76)

— Брянский район – 5912 (+13)

— Дятьковский район – 2438 (+18)

— Карачевский район – 1892 (+1)

— Клинцы – 1712 (+8)

— Стародубский район – 1500 (+10)

— Новозыбков – 1490 (+16)

— Трубчевский район – 1467 (+9)

— Навлинский район – 1422

— Выгоничский район – 1303 (+9)

— Жуковский район –1247 (+6)

— Унечский район – 1125 (+6)

— Брасовский район – 1198 (+9)

— Комаричский район – 1009

— Почепский район – 969 (+9)

— Мглинский район – 906 (+8)

— Климовский район – 878 (+9)

— Погарский район – 833 (+4)

— Фокино – 832 (+1)

— Клетнянский район – 800 (+7)

— Дубровский район – 753 (+6)

— Сельцо – 724 (+4)

— Суземский район – 634 (+4)

— Клинцовский район – 583 (+1)

— Суражский район – 540 (+2)

— Злынковский район – 524 (+2)

— Гордеевский район – 473 (+1)

— Севский район – 406 (+2)

— Красногорский район – 389 (+6)

— Жирятинский район – 186 (+1)

— Рогнединский район – 147

— Иногородние – 89 (+2).

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