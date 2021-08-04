Первый казачий университет переехал из Унечи в Брянск

Фото: vk.com, "Отделение ПКРиС "БСК” Белые Берега".

Филиала Юго-западного института технологий и управления МГУТУ имени Константина Разумовского – он же Первый казачий университет – перебрался из Унечи в Брянск. Вуз обосновался в бывшем здании отделения Брянского строительного техникума в Белых Берегах. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

3 августа новое здание вуза освятил благочинный Карачевского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов.

- После освящения корпуса священник совершил молебен перед началом всякого доброго дела, на котором присутствовали сотрудники вуза и директор, – уточняют в пресс-службе Брянской епархии.

Кстати, именно отца Владимира назначили «ответственным за духовное окормление преподавателей и студентов брянского филиала Первого казачьего университета» – указом Митрополита Брянского и Севского Александра.

Сейчас в здании вуза ведут ремонтные работы.

Напомним, отделение строительного колледжа в Белых Берегах ликвидировали из-за сокращения числа студентов. Помещения рассчитаны на 600 учащихся, а по факту в последнее время тех было всего 120.

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