В Брянской области на программу инициативного бюджетирования дополнительно выделили 50 млн рублей

Деньги выделили из областного бюджета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области на программу инициативного бюджетирования в этом году дополнительно выделили 50 миллионов рублей. Это деньги из областного бюджета. Изначально предполагалось, что по программе потратят 100 миллионов рублей на благоустройство территорий по заявкам жителей.

На приеме у помощника полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Мошкова жители Гордеевки попросили создать сквер Памяти в центре села. Администрация подала заявку, которую одобрили.

- Сметная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Объявлена процедура определения подрядчика.

В сквере высадят деревья и кустарники. Установят памятный знак основателю села Гордею Саввичу Носикевичу, а также создадут мемориальную экспозицию.