Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 252 жителя региона, выздоровели 195 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 54865 человек подтвердили коронавирус, вылечились 49788 жителей области, умерли 824 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 675994. За сутки выполнили 0 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 100 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 34 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Брянском районе. 17 ковид-положительных прибавилось в Дятьковском районе. По 13 – в Навлинском районе и Жуковском районе. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 24-х городах и районах Брянской области. Также брянскую статистику пополнили еще два иногородних - 87-е с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 августа 2021 года:

— Брянск –20658 (+100)

— Брянский район – 5899 (+34)

— Дятьковский район –2420 (+17)

— Карачевский район – 1891 (+6)

— Клинцы – 1704 (+6)

— Стародубский район – 1490

— Новозыбков – 1474 (+5)

— Трубчевский район – 1458 (+1)

— Навлинский район – 1422 (+13)

— Выгоничский район – 1294 (+4)

— Жуковский район –1241 (+13)

— Унечский район – 1119

— Брасовский район – 1189 (+3)

— Комаричский район – 1009 (+1)

— Почепский район – 960 (+6)

— Мглинский район – 898(+5)

— Климовский район – 869 (+2)

— Погарский район – 829 (+5)

— Фокино – 831(+6)

— Клетнянский район – 793 (+7)

— Дубровский район – 747(+1)

— Сельцо – 720 (+5)

— Суземский район – 630 (+1)

— Клинцовский район – 582

— Суражский район – 538

— Злынковский район – 522

— Гордеевский район – 472 (+1)

— Севский район – 404 (+6)

— Красногорский район – 383 (+2)

— Жирятинский район – 185

— Рогнединский район – 147

— Иногородние – 87 (+2).

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