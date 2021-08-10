В Клинцах историческое здание планируют облицевать вентфасадами

Фото: vk.com, "Клинцы. Диалог с городом".

В Клинцах исторический фасад школы №4 имени В.И. Ленина перекроют вентфасадами. На облицовку здания и ремонт кровли собираются потратить почти 10 миллионов рублей — такая цена стоит в госзакупке. Информацию о предстоящем аукционе опубликовали 9 августа.

Школу открыли в 1905 году для детей из бедных семей и сирот, пишут активисты в социальных сетях. Деньги на нее дали известные в городе фабриканты Барышниковы и Сапожковы. Школа расположена недалеко от парка Воровского, который недавно благоустроили.

Будущим ремонтом здания недовольны местные жители. Они считают, что «подобный ремонт — это синоним дурного вкуса».

— Такие «евроремонты» становятся антипримером и позором любого города, — негодуют клинчане. — Вы хотите вместо исторического здания наблюдать сарай? Металлокасеты и подобные материалы убивают архитектуру и лишают территорию самобытности.

Напомним, активисты уже отстояли здание бывшего техникума, которое собирались закрыть вентфасадами и открыть в нем кванториум. А еще - остановили вырубку столетних сосен для строительства боксерского центра у стадиона "Труд". Клинчане интересуются, что несет ответственность за принятие таких решений.

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