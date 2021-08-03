Прокуратура потребовала от властей Брянска построить школу на старом аэропорту. Фото: Марина АНТОНОВА

Прокуратура потребовала от властей Брянска построить школу на старом аэропорту. Соцучреждение было предусмотрено первоначальной планировкой территории, однако впоследствии предпочтение отдали высотке, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Ведомство предприняло проверку после сообщений СМИ.

Выяснилось, что проект планировки территории старого аэропорта утвердила Брянская городская администрация. Им предполагалось строительство вблизи дома №14 по улице Визнюка школы на 1100 мест. Однако впоследствии ситуацию переиграли и соцобъект решили исключить из указанного проекта. А на участке возвести высотку. Процедуру соответствующих изменений уже начали.

- Мотивированное обоснование внесения изменений в проект планировки территории отсутствует, - говорят в облпрокуратуре. - На территории старого аэропорта Брянска действует только средняя общеобразовательная школа №71. В 2021-2022 учебном году она планирует работу в две смены.

В итоге ведомство внесло мэру города предостережение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, ранее анонсировалось, что участок, где предполагалось строительство школы, состоит из четырех частей. Две из них – находятся в федеральной собственности. И их, соответственно, нельзя перевести в муниципальную. Еще один кусок земли принадлежит частнику. И только один муниципальный. Последнего же недостаточно для строительства подобного социального объекта. В итоге на участке решили построить многоэтажный жилой дом и часть квартир передать детям-сиротам. Вопрос выносили на публичные слушания 10 июня.

Что касается второй школы на старом аэропорту, то ее собираются строить. Правда, немного поодаль от обсуждаемого участка. Ее вместимость составит 1225 мест. К работам планируют приступить в 2023 году.

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