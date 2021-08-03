В Брянске после ремонта откроют Пролетарский сквер

В Пролетарском сквере в порядок привели площадь в 16,5 квадратных метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска откроют после ремонта Пролетарский сквер. Строители завершают благоустройство объекта. Стоимость работ составила 31,5 миллиона рублей. Их выделили из консолидированного бюджета, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Пролетарском сквере в порядок привели площадь в 16,5 тысячи квадратных метров. На аллеях уложили новую тротуарную плитку. Смонтировали видеонаблюдение и освещение. Установили больше 20 фонарей, 12 скамеек и урн. Завершают озеленении территории – дополнительно высадили декоративный кустарник, туи. Ведут посев газонов.

Украшением сквера стал новый фонтан. Его облицевали гранитом, чашу украсили мозаикой. Фонтан выпускает 56 водных струй разной высоты и мощности. По вечерам вода будет подсвечиваться разными цветами.

- Пока специалисты еще ведут пуско-наладочные работы, но уже сейчас фонтан привлекает и детей, и взрослых, - говорят в горадминистрации.

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