В Брянской области из-за грозы без света остались четыре района

Нарушение электроснабжения произошло в Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Два десятка населенных пунктов в четырех районах Брянской области остались без электричества вечером в понедельник, 2 августа. Это было связано с грозой и шквалистым ветром, обрушившимися на регион, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Нарушение электроснабжения произошло в четырех муниципальных образованиях - Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах, - уточняют в чрезвычайном ведомстве. - В 21 населенном пункте, попавшем в зону отключения, проживает около 1200 человек.

Спасатели своевременно организовали работу по восстановлению электроснабжения.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекали 8 аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и 8 единиц техники.

По состоянию на час ночи 3 августа в дома брянцев вернули электричество.

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