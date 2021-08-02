Прогнозируемое опасное явление ожидают 2 августа с 17-19 часов с сохранением до 6 часов 3 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Брянщину обрушились гроза с градом и шквалистым ветром. Штормовое предупреждение объявили 2 августа с 17-19 часов с сохранением до 6 часов 3 августа. При грозе порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Брянцев просят соблюдать все необходимые меры безопасности.

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