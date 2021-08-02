Проверку вызвали недовольства родителей обучающих. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске прокуратура проведет проверку в Детской школе искусств №2 имени Петра Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Проверяющие оценят соблюдение безопасных условий обучения детей в здании.

Проверку вызвали недовольства родителей обучающих. Они считают, что для переселения юных музыкантов из детской школы искусств №2 в здание на улице Калинина не все готово. В некоторых местах падает штукатурка, видны трещины на стенах. Также отсутствует эвакуационный выход со стороны подвала, требуется замена кровли.

Напомним, вопрос о необходимости переезда подняла Директор ДШИ №2 Юлия Панина. Ведь в ветхом здании обучается 300 детей. В июне провели экспертизу здания, которая выявила, что стены пока еще находятся в «ограничено-работоспособном состоянии», а вот крыша уже исчерпала свои несущие способности и является аварийной.

В замен предложили здание по улице Калинина, 221. Оно имеет свою историю. В 1908 году его подарили городу братья Могилевцевы, разместив в нем женское приходское училище. Здание является памятником архитектуры. До недавних пор здесь размещался один из коммерческих вузов, теперь его должна занять детская школа искусств №2. Всего в трех зданиях учреждения культуры занимаются больше 1 тысячи 300 детей.

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