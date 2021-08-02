Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 251 житель региона, выздоровели 195 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 54613 человек подтвердили коронавирус, вылечились 49593 жителей области, умерли 817 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 675994. За сутки выполнили 918 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 94 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 51 новый случай заболевания коронавирусом обнаружили в Брянском районе. 22 ковид-положительных прибавилось в Карачевском районе, 21 – в Дятьковском, 17 – в Навлинском. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 20 городах и районах Брянской области. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний - 85-й с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 августа 2021 года:

— Брянск – 20558 (+94)

— Брянский район – 5865 (+51)

— Дятьковский район – 2403 (+21)

— Карачевский район – 1885 (+22)

— Клинцы – 1698

— Стародубский район – 1490 (+3)

— Новозыбков – 1469 (+3)

— Трубчевский район – 1457

— Навлинский район – 1409 (+17)

— Выгоничский район – 1290 (+4)

— Жуковский район – 1228 (+3)

— Унечский район – 1119

— Брасовский район – 1186

— Комаричский район – 1008 (+3)

— Почепский район – 954 (+1)

— Мглинский район – 893 (+3)

— Климовский район – 867

— Погарский район – 824

— Фокино – 825 (+5)

— Клетнянский район – 786 (+3)

— Дубровский район – 746 (+7)

— Сельцо – 715 (+6)

— Суземский район – 629 (+1)

— Клинцовский район – 582

— Суражский район – 538

— Злынковский район – 522 (+1)

— Гордеевский район – 471

— Севский район – 398 (+1)

— Красногорский район – 381

— Жирятинский район – 185

— Рогнединский район – 147 (+1)

— Иногородние – 85 (+1).

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