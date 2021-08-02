Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 августа 2021 года. За минувшие сутки заболел 251 житель региона, выздоровели 195 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 54613 человек подтвердили коронавирус, вылечились 49593 жителей области, умерли 817 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 675994. За сутки выполнили 918 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 94 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 51 новый случай заболевания коронавирусом обнаружили в Брянском районе. 22 ковид-положительных прибавилось в Карачевском районе, 21 – в Дятьковском, 17 – в Навлинском. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 20 городах и районах Брянской области. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний - 85-й с начала пандемии.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 августа 2021 года:
— Брянск – 20558 (+94)
— Брянский район – 5865 (+51)
— Дятьковский район – 2403 (+21)
— Карачевский район – 1885 (+22)
— Клинцы – 1698
— Стародубский район – 1490 (+3)
— Новозыбков – 1469 (+3)
— Трубчевский район – 1457
— Навлинский район – 1409 (+17)
— Выгоничский район – 1290 (+4)
— Жуковский район – 1228 (+3)
— Унечский район – 1119
— Брасовский район – 1186
— Комаричский район – 1008 (+3)
— Почепский район – 954 (+1)
— Мглинский район – 893 (+3)
— Климовский район – 867
— Погарский район – 824
— Фокино – 825 (+5)
— Клетнянский район – 786 (+3)
— Дубровский район – 746 (+7)
— Сельцо – 715 (+6)
— Суземский район – 629 (+1)
— Клинцовский район – 582
— Суражский район – 538
— Злынковский район – 522 (+1)
— Гордеевский район – 471
— Севский район – 398 (+1)
— Красногорский район – 381
— Жирятинский район – 185
— Рогнединский район – 147 (+1)
— Иногородние – 85 (+1).
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