Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 243 жителя региона, выздоровели 357 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 55599 человек подтвердили коронавирус, вылечились 50756 жителей области, умер 851 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 682563. За сутки выполнили 23143 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 87 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 19 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Жуковском районе, 18 – в Клетнянском районе. По 12 ковид-положительных прибавилось в Клинцах и Трубчевском районе. В Дятьковском районе -11, в Новозыбкове - 10, в Погарском районе - 9. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 26 городах и районах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 августа 2021 года:

— Брянск – 20956 (+87)

— Брянский район – 5976 (+3)

— Дятьковский район – 2449 (+11)

— Карачевский район – 1916

— Клинцы – 1724 (+12)

— Стародубский район – 1509 (+9)

— Новозыбков – 1500 (+10)

— Трубчевский район – 1479 (+12)

— Навлинский район – 1437 (+5)

— Выгоничский район – 1306

— Жуковский район – 1267 (+19)

— Унечский район – 1129 (+4)

— Брасовский район – 1198

— Комаричский район – 1014 (+3)

— Почепский район – 975 (+6)

— Мглинский район – 907 (+1)

— Климовский район – 879 (+1)

— Погарский район – 842 (+9)

— Фокино – 839 (+7)

— Клетнянский район – 818 (+18)

— Дубровский район – 757 (+4)

— Сельцо – 731

— Суземский район – 635 (+1)

— Клинцовский район – 585 (+2)

— Суражский район – 542 (+2)

— Злынковский район – 528 (+4)

— Гордеевский район – 473

— Севский район – 408 (+2)

— Красногорский район – 390 (+1)

— Жирятинский район – 193(+7)

— Рогнединский район – 148 (+1)

— Иногородние – 89

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».