Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 243 жителя региона, выздоровели 357 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 55599 человек подтвердили коронавирус, вылечились 50756 жителей области, умер 851 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 682563. За сутки выполнили 23143 ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 87 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 19 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Жуковском районе, 18 – в Клетнянском районе. По 12 ковид-положительных прибавилось в Клинцах и Трубчевском районе. В Дятьковском районе -11, в Новозыбкове - 10, в Погарском районе - 9. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 26 городах и районах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 августа 2021 года:
— Брянск – 20956 (+87)
— Брянский район – 5976 (+3)
— Дятьковский район – 2449 (+11)
— Карачевский район – 1916
— Клинцы – 1724 (+12)
— Стародубский район – 1509 (+9)
— Новозыбков – 1500 (+10)
— Трубчевский район – 1479 (+12)
— Навлинский район – 1437 (+5)
— Выгоничский район – 1306
— Жуковский район – 1267 (+19)
— Унечский район – 1129 (+4)
— Брасовский район – 1198
— Комаричский район – 1014 (+3)
— Почепский район – 975 (+6)
— Мглинский район – 907 (+1)
— Климовский район – 879 (+1)
— Погарский район – 842 (+9)
— Фокино – 839 (+7)
— Клетнянский район – 818 (+18)
— Дубровский район – 757 (+4)
— Сельцо – 731
— Суземский район – 635 (+1)
— Клинцовский район – 585 (+2)
— Суражский район – 542 (+2)
— Злынковский район – 528 (+4)
— Гордеевский район – 473
— Севский район – 408 (+2)
— Красногорский район – 390 (+1)
— Жирятинский район – 193(+7)
— Рогнединский район – 148 (+1)
— Иногородние – 89
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