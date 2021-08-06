"Спутник Лайт" пока не тестировали и не разрешили для беременных. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области врачи рассказали о вакцине «Спутник Лайт». В регион поступило больше 12 тысяч доз препарата, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Главное отличие данной вакцины от «Спутника V» в том, что она является однокомпонентным препаратом. Его пока применяют для пациентов в возрасте от 18 до 60 лет.После завершения испытаний на пациентах старше 60 лет его начнут использовать без возрастных ограничений. Вакцина «Спутник Лайт» эффективна против всех новых штаммов коронавируса. О чем говорят результаты абораторных исследований НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

У «Спутника Лайт» такие же противопоказания, как и у «Спутника V». К ним относят острые инфекционные заболевания, обострения хронических неинфекционных заболеваний, аллергическая реакция на компоненты вакцины, острые аллергические заболевания в анамнезе. Также препарат пока не тестировали и не разрешили для беременных.

Как пояснила главный консультант департамента здравоохранения Брянской области Александра Кобзева, Спутник Лайт» используютя для пациентов с предиммунитетом. Это либо привитые больше шести месяцев назад, у которых не определяются антитела, либо не привитые, но переболевшие, у которых антитела не сформировались.

- Со временем перейдем на ежегодную вакцинацию от коронавируса, как с гриппом, – считает сотрудник ведомства.

Она также сообщила о том, что к 1 сентября привиться должны 60 процентов населения нашей страны, а к 1 ноября – 80 процентов. Только потом начнут повторно вакцинировать ранее привитых.

Уже сейчас есть категория пациентов, кому показана повторная прививка. Это те, у кого не выработались антитела после первой вакцинации, либо те, у кого через полгода антитела уже не определяют.

- Через шесть месяцев после первичной вакцинации нужно сдать кровь на антитела, - поясняет Александра Кобозева. - Если их нет, то с результатом анализа надо идти к терапевту и просить вакцинировать повторно. Кстати, большая часть повторно привитых – это медицинские работники.

Напомним, вакцинация в Брянской области осуществляется в 33 медицинских организациях. Всего функционирует 66 прививочных пунктов в медицинских организациях и 11 мобильных пунктов вакцинации.

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