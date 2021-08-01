Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 254 жителя региона, выздоровели 253 человека. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 54362 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48896 жителей области, умерли 808 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 675076. За сутки выполнили 2405 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 119 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 27 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Брянском районе. 23 ковид-положительных прибавилось в Трубчевском районе. По 13 – в Унечском районе и Сельцо. По 9 – в Стародубском и Комаричском районах. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 17 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 августа 2021 года:
— Брянск – 20464 (+119)
— Брянский район – 5814 (+27)
— Дятьковский район – 2382(+2)
— Карачевский район – 1863 (+5)
— Клинцы – 1698
— Стародубский район – 1487 (+9)
— Новозыбков – 1466
— Трубчевский район – 1457 (+23)
— Навлинский район – 1392 (+2)
— Выгоничский район – 1286 (+8)
— Жуковский район – 1225
— Унечский район – 1119 (+13)
— Брасовский район – 1186 (+4)
— Комаричский район – 1005 (+9)
— Почепский район – 953 (+5)
— Мглинский район – 890
— Климовский район – 867
— Погарский район – 824
— Фокино – 820
— Клетнянский район – 783 (+1)
— Дубровский район – 739
— Сельцо – 709 (+13)
— Суземский район – 628 (+8)
— Клинцовский район – 582
— Суражский район – 538 (+1)
— Злынковский район – 521
— Гордеевский район – 471
— Севский район – 397 (+4)
— Красногорский район – 381
— Жирятинский район – 185
— Рогнединский район – 146
— Иногородние – 84 (+1)
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