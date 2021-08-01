Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 254 жителя региона, выздоровели 253 человека. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 54362 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48896 жителей области, умерли 808 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 675076. За сутки выполнили 2405 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 119 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 27 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Брянском районе. 23 ковид-положительных прибавилось в Трубчевском районе. По 13 – в Унечском районе и Сельцо. По 9 – в Стародубском и Комаричском районах. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 17 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 августа 2021 года:

— Брянск – 20464 (+119)

— Брянский район – 5814 (+27)

— Дятьковский район – 2382(+2)

— Карачевский район – 1863 (+5)

— Клинцы – 1698

— Стародубский район – 1487 (+9)

— Новозыбков – 1466

— Трубчевский район – 1457 (+23)

— Навлинский район – 1392 (+2)

— Выгоничский район – 1286 (+8)

— Жуковский район – 1225

— Унечский район – 1119 (+13)

— Брасовский район – 1186 (+4)

— Комаричский район – 1005 (+9)

— Почепский район – 953 (+5)

— Мглинский район – 890

— Климовский район – 867

— Погарский район – 824

— Фокино – 820

— Клетнянский район – 783 (+1)

— Дубровский район – 739

— Сельцо – 709 (+13)

— Суземский район – 628 (+8)

— Клинцовский район – 582

— Суражский район – 538 (+1)

— Злынковский район – 521

— Гордеевский район – 471

— Севский район – 397 (+4)

— Красногорский район – 381

— Жирятинский район – 185

— Рогнединский район – 146

— Иногородние – 84 (+1)

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».