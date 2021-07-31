Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 262 жителя региона, выздоровели 249 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 54108 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48896 жителей области, умер 801 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 672671. За сутки выполнили 2248 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 102 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 32 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дятьковском районе. 16 ковид-положительных прибавилось в Навлинском районе. По 10 – в Мглинском и Клетнянском районах. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 25 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 июля 2021 года:
— Брянск – 20345 (+102)
— Брянский район –5787 (+6)
— Дятьковский район – 2380 (+32)
— Карачевский район – 1858 (+8)
— Клинцы – 1698 (+9)
— Стародубский район – 1478
— Новозыбков – 1466 (+9)
— Трубчевский район – 1434 (+1)
— Навлинский район – 1390 (+16)
— Выгоничский район – 1278 (+2)
— Жуковский район – 1225 (+9)
— Унечский район – 1106
— Брасовский район – 1182 (+3)
— Комаричский район – 996 (+4)
— Почепский район – 948 (+2)
— Мглинский район – 890 (+10)
— Климовский район – 867 (+5)
— Погарский район – 824 (+6)
— Фокино – 820 (+11)
— Клетнянский район – 782 (+10)
— Дубровский район – 739 (+6)
— Сельцо – 696
— Суземский район – 620 (+1)
— Клинцовский район – 582 (+1)
— Суражский район – 537
— Злынковский район – 521 (+2)
— Гордеевский район – 471 (+3)
— Севский район – 393
— Красногорский район – 381 (+3)
— Жирятинский район – 185
— Рогнединский район – 146 (+1)
— Иногородние – 83
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