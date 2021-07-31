Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 262 жителя региона, выздоровели 249 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 54108 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48896 жителей области, умер 801 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 672671. За сутки выполнили 2248 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 102 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 32 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дятьковском районе. 16 ковид-положительных прибавилось в Навлинском районе. По 10 – в Мглинском и Клетнянском районах. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 25 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 июля 2021 года:

— Брянск – 20345 (+102)

— Брянский район –5787 (+6)

— Дятьковский район – 2380 (+32)

— Карачевский район – 1858 (+8)

— Клинцы – 1698 (+9)

— Стародубский район – 1478

— Новозыбков – 1466 (+9)

— Трубчевский район – 1434 (+1)

— Навлинский район – 1390 (+16)

— Выгоничский район – 1278 (+2)

— Жуковский район – 1225 (+9)

— Унечский район – 1106

— Брасовский район – 1182 (+3)

— Комаричский район – 996 (+4)

— Почепский район – 948 (+2)

— Мглинский район – 890 (+10)

— Климовский район – 867 (+5)

— Погарский район – 824 (+6)

— Фокино – 820 (+11)

— Клетнянский район – 782 (+10)

— Дубровский район – 739 (+6)

— Сельцо – 696

— Суземский район – 620 (+1)

— Клинцовский район – 582 (+1)

— Суражский район – 537

— Злынковский район – 521 (+2)

— Гордеевский район – 471 (+3)

— Севский район – 393

— Красногорский район – 381 (+3)

— Жирятинский район – 185

— Рогнединский район – 146 (+1)

— Иногородние – 83

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