Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 259 жителей региона, выздоровели 286 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 53846 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48896 жителей области, умерли 792 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 670423. За сутки выполнили 2457 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 84 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 19 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дятьковском районе. 17 ковид-положительных прибавилось в Суземском районе, 14 – в Унечском, 13 – в Жуковском, 12 – в Дубровском, 11 – в Трубчевском, 10 – в Новозыбкове. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 27 городах и районах Брянской области. Также региональную статистику пополнил еще один иногородний пациент – 83-й с начала пандемии.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 июля 2021 года:
— Брянск – 20243 (+84)
— Брянский район –5781 (+6)
— Дятьковский район – 2348 (+19)
— Карачевский район – 1850
— Клинцы – 1689 (+8)
— Стародубский район – 1478 (+5)
— Новозыбков – 1457 (+10)
— Трубчевский район – 1433 (+11)
— Навлинский район – 1374 (+1)
— Выгоничский район – 1276
— Жуковский район – 1216 (+13)
— Унечский район – 1106 (+14)
— Брасовский район – 1179 (+1)
— Комаричский район – 992 (+3)
— Почепский район – 946 (+5)
— Мглинский район – 880 (+2)
— Климовский район – 862 (+3)
— Погарский район – 818 (+4)
— Фокино – 809 (+5)
— Клетнянский район – 772 (+8)
— Дубровский район – 733 (+12)
— Сельцо – 696 (+4)
— Суземский район – 619 (+17)
— Клинцовский район – 581 (+1)
— Суражский район – 537 (+8)
— Злынковский район – 519 (+2)
— Гордеевский район – 468 (+6)
— Севский район – 393
— Красногорский район – 378 (+5)
— Жирятинский район – 185
— Рогнединский район – 145 (+1)
— Иногородние – 83 (+1).
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