Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 259 жителей региона, выздоровели 286 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 53846 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48896 жителей области, умерли 792 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 670423. За сутки выполнили 2457 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 84 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 19 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дятьковском районе. 17 ковид-положительных прибавилось в Суземском районе, 14 – в Унечском, 13 – в Жуковском, 12 – в Дубровском, 11 – в Трубчевском, 10 – в Новозыбкове. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 27 городах и районах Брянской области. Также региональную статистику пополнил еще один иногородний пациент – 83-й с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 июля 2021 года:

— Брянск – 20243 (+84)

— Брянский район –5781 (+6)

— Дятьковский район – 2348 (+19)

— Карачевский район – 1850

— Клинцы – 1689 (+8)

— Стародубский район – 1478 (+5)

— Новозыбков – 1457 (+10)

— Трубчевский район – 1433 (+11)

— Навлинский район – 1374 (+1)

— Выгоничский район – 1276

— Жуковский район – 1216 (+13)

— Унечский район – 1106 (+14)

— Брасовский район – 1179 (+1)

— Комаричский район – 992 (+3)

— Почепский район – 946 (+5)

— Мглинский район – 880 (+2)

— Климовский район – 862 (+3)

— Погарский район – 818 (+4)

— Фокино – 809 (+5)

— Клетнянский район – 772 (+8)

— Дубровский район – 733 (+12)

— Сельцо – 696 (+4)

— Суземский район – 619 (+17)

— Клинцовский район – 581 (+1)

— Суражский район – 537 (+8)

— Злынковский район – 519 (+2)

— Гордеевский район – 468 (+6)

— Севский район – 393

— Красногорский район – 378 (+5)

— Жирятинский район – 185

— Рогнединский район – 145 (+1)

— Иногородние – 83 (+1).

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