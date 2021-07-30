Брянский спортсмен Илья Иванюк вышел в финал олимпиады в Токио

Финал соревнований по прыжкам в высоту у мужчин состоится 1 августа. Фото: личные страницы в Инстаграм Ильи Иванюка.

Брянский легкоатлет Илья Иванюк вышел в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Борьба началась 30 августа в 3 часа 15 минут по московскому времени.

Брянский спортсмен со второй попытки преодолел планку на высоте 2 метра 28 сантиметров. Отметим, что в финал вышли и основные конкуренты Ильи Иванюка - россиянин Михаил Акименко, белорус Недосекин и Баршим из Катара. Финал соревнований по прыжкам в высоту у мужчин состоится 1 августа. Он начнется в 13 часов 10 минут.

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал, что для него выступление на Олимпийских играх в Токио по атмосфере пока кажется похожим на домашний старт на чемпионате России. Легкоатлетический турнир стартовал на Олимпийском стадионе в Токио в пятницу, соревнования проходят без зрителей.

- Почему никого нет? - сказал Илья Иванюк журналистам. - Это примерно как чемпионат России. Тренеры и спортсмены сидят и смотрят, а что еще надо? Какая-то поддержка есть, можно выступать. Не совсем дико. Я бы даже сказал, какой-то домашний старт. Нет помпезности. Был бы полный стадион, нас бы этот гул уже добил. А может, наоборот, взбодрил, я не знаю.

Напомним, легкоатлет Илья Иванюк - призер чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в прыжках в высоту. Спортсмен тренируется в Смоленске под руководством Александра Станиславовича Мухина. Также в Брянске занимается у Владимира Витальевича Соколова. С 2018 года включен в состав Центра спортивной подготовки Брянской области.

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