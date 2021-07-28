Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 282 жителя региона, выздоровели 284 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 53322 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48404 жителя области, умерли 773 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 665240. За сутки выполнили 2133 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 63 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 36 ковид-положительных прибавилось в Карачевском районе. В Навлинском районе выявили 22 новых случаев коронавируса. выявили в Навлинском районе,19- в Брянском районе, 16 – в Суземском районе, 14- в Клинцах. По 11 заболевших коронавирусом зафиксировали в Трубчевском районе, Выгоничском районе и Почепском районе. 10-в Брасовском районе. Всего коронавирус выявили в 26 районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 июля 2021 года:

— Брянск – 20075 (+63)

— Брянский район –5754 (+19)

— Дятьковский район – 2309 (+3)

— Карачевский район – 1848 (+36)

— Клинцы – 1672 (+14)

— Стародубский район – 1454 (+9)

— Новозыбков – 1438 (+3)

— Трубчевский район – 1408 (+11)

— Навлинский район – 1359 (+22)

— Выгоничский район – 1266 (+11)

— Жуковский район – 1191 (+1)

— Унечский район – 1088 (+9)

— Брасовский район – 1178 (+10)

— Комаричский район – 989 (+4)

— Почепский район –936 (+11)

— Мглинский район – 869(+4)

— Климовский район – 859 (+6)

— Погарский район – 810

— Фокино – 804

— Клетнянский район – 757(+4)

— Дубровский район – 717 (+2)

— Сельцо – 692 (+4)

— Суземский район – 602 (+16)

— Клинцовский район – 578 (+4)

— Суражский район – 526

— Злынковский район – 510

— Гордеевский район – 461 (+9)

— Севский район – 392 (+2)

— Красногорский район – 370(+4)

— Жирятинский район – 185

— Рогнединский район – 143 (+1)

— Иногородние – 82.

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