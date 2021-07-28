Заместителем мэра Брянска назначили Ольгу Астахову

Ольга Казимировна в новом статусе будет вести работу с финансами. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Заместителем главы Брянской городской администрации назначили Ольгу Астахову. В должности ее утвердили в среду, 28 июля, на заседании городского совета. До этого в должности она работала с приставкой врио, сообщают в пресс-службе городской мэрии.

Ольга Казимировна в новом статусе будет курировать финансы.

Раньше чиновница возглавляла региональное управление Федерального казначейства. Там она работала с 1993 года. Прошла путь от главного бухгалтера, заместителя руководителя до руководителя управления.

Ольга Астахова родилась в 1956 году в Новгородской области. Окончила Ленинградский финансово-экономический институт. Трудовую деятельность начала на Новгородском телевизионном заводе. С 1981-го по 1993 годы была главным бухгалтером Брянского сельскохозяйственного института.

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