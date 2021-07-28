Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 29 июля ожидают грозу и град. Местами - кратковременный дождь, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

При грозе порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Днем – от плюс 27 до плюс 32 градусов.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны перебои с энергоснабжением, обрушение слабо укрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев.

Брянцев просят соблюдать все необходимые меры безопасности.

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