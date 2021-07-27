В Брянской области 28 июля ожидают сильный дождь с градом и грозой

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в среду, 28 июля, синоптики прогнозируют сильный дождь с градом и грозой. При грозе порывы южного ветра достигнут 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Температура воздуха ночью поднимется от плюс 13 до плюс 18 градусов. Днем - от плюс 23 до плюс 28 градусов.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: нарушением в работе электроснабжения, ухудшением дорожных условий, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций. Также воз можно ограничение передвижения по затапливаемым участкам и нарушением, хозяйственной деятельности, разрушение склонов оврагов, размытием дамб, дорог и насыпей.

Брянцев просят соблюдать все необходимые меры предосторожности.

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