Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 293 жителя региона, выздоровели 214 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 53040 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48120 жителей области, умерли 763 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 663953. За сутки выполнили 546 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 128 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 55 ковид-положительных прибавилось в Дятьковском районе. 32 новых случаев коронавируса выявили в Навлинском районе, 17 – в Клетнянском, 13 – в Брянском, 9 – в Карачевском. Всего коронавирус выявили в 20 районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 июля 2021 года:
— Брянск – 20012 (+128)
— Брянский район – 5735 (+13)
— Дятьковский район – 2306 (+55)
— Карачевский район – 1812 (+9)
— Клинцы – 1658 (+1)
— Стародубский район – 1445
— Новозыбков – 1435
— Трубчевский район – 1397 (+1)
— Навлинский район – 1337 (+32)
— Выгоничский район – 1255 (+7)
— Жуковский район – 1190 (+5)
— Унечский район – 1079
— Брасовский район – 1168 (+1)
— Комаричский район – 985 (+1)
— Почепский район – 925 (+1)
— Мглинский район – 865
— Климовский район – 853
— Погарский район – 810
— Фокино – 804 (+7)
— Клетнянский район – 753 (+17)
— Дубровский район – 715 (+4)
— Сельцо – 688 (+4)
— Суземский район – 586 (+2)
— Клинцовский район – 574
— Суражский район – 526 (+1)
— Злынковский район – 510
— Гордеевский район – 452
— Севский район – 390
— Красногорский район – 366
— Жирятинский район – 185 (+1)
— Рогнединский район – 142 (+3)
— Иногородние – 82.
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