Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 293 жителя региона, выздоровели 214 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 53040 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48120 жителей области, умерли 763 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 663953. За сутки выполнили 546 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 128 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 55 ковид-положительных прибавилось в Дятьковском районе. 32 новых случаев коронавируса выявили в Навлинском районе, 17 – в Клетнянском, 13 – в Брянском, 9 – в Карачевском. Всего коронавирус выявили в 20 районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 июля 2021 года:

— Брянск – 20012 (+128)

— Брянский район – 5735 (+13)

— Дятьковский район – 2306 (+55)

— Карачевский район – 1812 (+9)

— Клинцы – 1658 (+1)

— Стародубский район – 1445

— Новозыбков – 1435

— Трубчевский район – 1397 (+1)

— Навлинский район – 1337 (+32)

— Выгоничский район – 1255 (+7)

— Жуковский район – 1190 (+5)

— Унечский район – 1079

— Брасовский район – 1168 (+1)

— Комаричский район – 985 (+1)

— Почепский район – 925 (+1)

— Мглинский район – 865

— Климовский район – 853

— Погарский район – 810

— Фокино – 804 (+7)

— Клетнянский район – 753 (+17)

— Дубровский район – 715 (+4)

— Сельцо – 688 (+4)

— Суземский район – 586 (+2)

— Клинцовский район – 574

— Суражский район – 526 (+1)

— Злынковский район – 510

— Гордеевский район – 452

— Севский район – 390

— Красногорский район – 366

— Жирятинский район – 185 (+1)

— Рогнединский район – 142 (+3)

— Иногородние – 82.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».