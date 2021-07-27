В Брянске из окна четвертого этажа выпала пенсионерка

Пенсионерка упала на козырек магазина, расположенного прямо под окнами потерпевшей. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске на прошлой неделе из окна четвертого этажа многоэтажного жилого дома на телецентре выпала пенсионерка. К месту ЧП прибыли медики и увезли пострадавшую в больницу. На тот момент она еще была жива. Однако тем же вечером старушки не стало. «Комсомолка» узнала подробности этого происшествия.

Средь бела дня

Советский район. Улица Фрунзе, 76. Ничем не примечательная пятиэтажка. 81-летняя женщина проживала в третьем подъезде.

– В тот день я около четырех часов дня была на кухне, – рассказывает «КП» соседка погибшей по подъезду. – Вдруг услышала грохот за окном. Было ощущение, как будто мешок свалился. Потом выяснилось, что это бабуля выпала из окна.

По словам горожанки, престарелая женщина жила в приличной семье – с дочкой, зятем, внучкой и ее ребенком. Правда, в последнее время пенсионерка сильно кричала.

– Сами понимаете, возраст, – продолжает собеседница. – Возможно, какие-то психологические расстройства. Не думаю, что ее кто-то специально толкнул!

О погибшей жильцы 76-го дома по Фрунзе отзываются положительно. Ничего подозрительного в ее поведении до трагического случая не замечали. В молодости женщина трудилась на рабочих специальностях. Довелось ей поработать и сторожем, и уборщицей подъездов.

Снимки с места происшествия моментально облетели социальные сети. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск"."

Упала на козырек магазина

Пенсионерка упала на козырек магазина, расположенного прямо под окнами потерпевшей. Рядом – салон красоты.

– В момент ЧП находилась на рабочем месте, – вспоминает администратор салона Юлия. – Услышала шум, вышла на улицу. Увиденное шокировало. Куча людей, спасатели доставали еще живую женщину с козырька. Некоторые фотографировали происходящее на мобильные.

Снимки с места происшествия моментально облетели социальные сети.

– На теле пенсионерки обнаружили травмы, характерные для падения с высоты, – комментируют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Увы, спасти 81-летнюю женщину медикам не удалось. Она умерла в больнице 16 июля около половины десятого вечера.

По факту инцидента не стали заводить уголовного дела – в нем не усмотрели криминальной составляющей. Тем не менее, правоохранители проводят процессуальную проверку. Уточняют обстоятельства, при которых произошло падение.

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