Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 297 жителей региона, выздоровели 378 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 52747 человек подтвердили коронавирус, вылечились 47906 жителей области, умерли 740 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 663407. За сутки выполнили 845 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 129 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 36 ковид-положительных прибавилось в Дятьковском районе. По 13 новых случаев коронавируса выявили в Трубчевском районе, Жуковском районе и Мглинском районе. На 8 случаев заболевания коронавирусом стало больше в Новозыбкове. По 7 – зафиксировали в Брянском районе и в Сельцо. Всего коронавирус выявили в 28 районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 июля 2021 года:

— Брянск – 19884 (+129)

— Брянский район – 5722 (+7)

— Дятьковский район – 2251 (+36)

— Карачевский район – 1803 (+3)

— Клинцы – 1657 (+9)

— Стародубский район – 1445 (+1)

— Новозыбков – 1435 (+8)

— Трубчевский район – 1396 (+13)

— Навлинский район – 1305 (+3)

— Выгоничский район – 1248

— Жуковский район – 1185(+13)

— Унечский район – 1079 (+4)

— Брасовский район – 1167 (+6)

— Комаричский район –984 (+5)

— Почепский район – 924 (+5)

— Мглинский район – 865 (+13)

— Климовский район – 853

— Погарский район – 810 (+2)

— Фокино – 797 (+3)

— Клетнянский район – 736 (+1)

— Дубровский район – 711 (+5)

— Сельцо – 684 (+7)

— Суземский район – 584 (+2)

— Клинцовский район – 574 (+1)

— Суражский район – 525 (+2)

— Злынковский район – 510 (+5)

— Гордеевский район – 452(+4)

— Севский район – 390 (+7)

— Красногорский район – 366 (+4)

— Жирятинский район – 184 (+1)

— Рогнединский район – 139

— Иногородние – 82

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