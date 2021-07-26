Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 297 жителей региона, выздоровели 378 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 52747 человек подтвердили коронавирус, вылечились 47906 жителей области, умерли 740 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 663407. За сутки выполнили 845 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 129 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 36 ковид-положительных прибавилось в Дятьковском районе. По 13 новых случаев коронавируса выявили в Трубчевском районе, Жуковском районе и Мглинском районе. На 8 случаев заболевания коронавирусом стало больше в Новозыбкове. По 7 – зафиксировали в Брянском районе и в Сельцо. Всего коронавирус выявили в 28 районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 июля 2021 года:
— Брянск – 19884 (+129)
— Брянский район – 5722 (+7)
— Дятьковский район – 2251 (+36)
— Карачевский район – 1803 (+3)
— Клинцы – 1657 (+9)
— Стародубский район – 1445 (+1)
— Новозыбков – 1435 (+8)
— Трубчевский район – 1396 (+13)
— Навлинский район – 1305 (+3)
— Выгоничский район – 1248
— Жуковский район – 1185(+13)
— Унечский район – 1079 (+4)
— Брасовский район – 1167 (+6)
— Комаричский район –984 (+5)
— Почепский район – 924 (+5)
— Мглинский район – 865 (+13)
— Климовский район – 853
— Погарский район – 810 (+2)
— Фокино – 797 (+3)
— Клетнянский район – 736 (+1)
— Дубровский район – 711 (+5)
— Сельцо – 684 (+7)
— Суземский район – 584 (+2)
— Клинцовский район – 574 (+1)
— Суражский район – 525 (+2)
— Злынковский район – 510 (+5)
— Гордеевский район – 452(+4)
— Севский район – 390 (+7)
— Красногорский район – 366 (+4)
— Жирятинский район – 184 (+1)
— Рогнединский район – 139
— Иногородние – 82
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