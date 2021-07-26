В Брянске отремонтировали три дороги в микрорайоне Ковшовка

В порядок привели улицы Ольховскую и Загородную, а также переулок Загородный. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска капитально отремонтировали три дороги в микрорайоне Ковшовка. В порядок привели улицы Ольховскую и Загородную, а также переулок Загородный. На благоустройство потратили больше 43 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Площадь ремонта асфальтового покрытия на трех объектах составила почти 15 тысяч квадратных метров, площадь тротуаров – 3 тысячи 760 квадратных метров. Здесь благоустроили остановочные комплексы с заездными карманами и тактильной плиткой, нанесли дорожную разметку, установили знаки, смонтировали светодиодное освещение, обустроили пешеходные переходы.

- В целом нареканий по выполненным работам нет, подрядчику лишь необходимо подкорректировать положение некоторых дорожных знаков, убрать строительный мусор, - сообщают в горадминистрации. - Решение о приемке дороги будет принято после устранения недостатков и подписания необходимых документов.

После сдачи в эксплуатацию дороги будут находиться на пятилетней гарантии у подрядчиков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».