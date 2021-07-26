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Общество26 июля 2021 15:50

У Брянска может появиться собственный гимн

Идею предложил композитор Григорий Гладков
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Композитор Григорий Гладков предложил подарить Брянску гимн.

Фото: Композитор Григорий Гладков предложил подарить Брянску гимн.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Композитор Григорий Гладков предложил подарить Брянску гимн. Официальное утверждение собственного гимна города рассмотрят депутаты. Композицию он написал в соавторстве с Валентином Динабургским. Валентин Давыдович слегка переработал произведение Ильи Швеца «Нашим городом можно гордиться», сделал его более современным, а Григорий Гладков написал музыку. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета.

Также композитор поделился с идеей об организации в Брянске конкурса-фестиваля для подрастающего поколения при главе города. Это можно сделать для того, чтобы укрепить и продолжить прекрасные культурные традиции детского творчества, заложенные в регионе.

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