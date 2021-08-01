В Брянске определили победителей турнира по быстрым шахматам

На мемориале Зильберштейна соревновались 279 мастеров из 37 регионов России и государств ближнего зарубежья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске определили победителей турнира Всероссийских соревнований по быстрым шахматам. В субботу, 31 июля, состоялся заключительный соревновательный день по рапиду, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На мемориале Зильберштейна соревновались 279 мастеров из 37 регионов России и государств ближнего зарубежья. По итогам трех дней соревнований определили победителей и призеров турнира.

В группе девушек 2003 года и моложе лучший результат показала Мария Якимова из Татарстана. Среди юношей чемпионом стал Алексей Гребнев из Самарской области. Дмитрий Андрейкин и Александра Мальцевская победили в старших возрастных группах. Среди брянских шахматистов равных не было Евгению Глейзерову.

В воскресенье, 1 августа, шахматисты играют в блиц-турнире.

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