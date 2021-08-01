Брянский спортсмен Илья Иванюк занял девятое место в финале Олимпиады в Токио

Илья Иванюк не сумел с трех попыток преодолеть рубеж в 2 метра 33 сантиметра. Фото: личные страницы в Инстаграм Ильи Иванюка.

Брянский легкоатлет Илья Иванюк неудачно завершил для себя выступления на Олимпиаде в Токио. Прыгун в высоту со второй попытки взял планку 2 метра 30 сантиметров. Но при этом он не сумел с трех попыток преодолеть рубеж в 2 метра 33 сантиметра. Он занял девятое место.

Финал соревнований по прыжкам в высоту у мужчин прошел в воскресенье,1 августа. Он начался в 13 часов 10 минут.

Напомним, 28-летний Илья Иванюк - бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике-2019 в прыжках в высоту. Спортсмен тренируется в Смоленске под руководством Александра Станиславовича Мухина. Также в Брянске занимается у Владимира Витальевича Соколова. С 2018 года включен в состав Центра спортивной подготовки Брянской области. Он уроженец Смоленской области. Однако уже несколько лет выступает за Брянщину.

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