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Общество1 августа 2021 14:40

В Брянской области 2 августа ожидают грозу с градом

Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
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Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в понедельник, 2 августа, ожидают грозу и град. При грозе порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Температура воздуха ночью составит от плюс 14 градусов до плюс 19 градусов. Днем - от плюс 28 градусов до плюс 33 градусов.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Жителей региона просят соблюдать все необходимые меры безопасности. А во время ненастья не выходить из помещений.

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