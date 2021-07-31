В Брянске задержали четверых по подозрению в похищении гражданина Республики Таджикистан

Следователи и следователи-криминалисты установили местонахождение тела потерпевшего. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске завели уголовное дело по факту похищения проживавшего в городе гражданина Республики Таджикистан. Его тело обнаружили в лесу на окраине города. Задержали организатора похищения, а также жителя Московской области и двоих жителей Республики Дагестан, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Исполнителей преступления нашли в Москве и Московской области, а организатора – на территории Республики Дагестан. Каждому из четверых подозреваемых, в зависимости от роли в совершенных преступлениий, предъявили обвинения. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Преступление раскрыли при непосредственном участии оперативных сотрудников ФСБ и МВД России.

По версии следователей, в сентябре 2019 года гражданин Республики Таджикистан, находясь в одном из ночных клубов Москвы, в ходе ссоры убил 21-летнего жителя Московской области. Погибший был уроженцем Республики Дагестан. После чего преступник скрылся от правоохранительных органов. За совершенное преступление он находился в розыске.

В июне этого года отец погибшего парня встретился в Москве с 43-летним и 38-летним жителями Республики Дагестан. Он поручил им за денежное вознаграждение найти и убить человека, лишившего жизни его сына. К совершению преступлений один из фигурантов привлек своего знакомого - 30-летнего жителя Московской области.

Исполнители преступного замысла нашли местонахождение жертвы.

Днем 15 июля двое жителей Республики Дагестан ворвались в квартиру, расположенную в многоквартирном доме по проспекту Ленина в Брянске. Они нанесли гражданину Республики Таджикистан несколько ударов в область туловища. После чего надели на его голову полиэтиленовый пакет. Применив физическое и психическое насилие, а также предметы, используемые в качестве оружия, похитили его из квартиры.

Затем на своем автомобиле они вывезли похищенного в лес в районе автодороги «Обход города Брянска». Там, обмотав имевшийся на голове мужчины полиэтиленовый пакет клейкой лентой, сбросили его в заранее приготовленную яму. Выполнив приказанное, они засыпали ее песком и мусором. После чего вернулись в Московскую область.

- Следователи и следователи-криминалисты установили местонахождение тела потерпевшего, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Его извлекли из песка и направили для проведения судебно-медицинского исследования, а также других экспертиз. - Расследование уголовного дела продолжается.

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