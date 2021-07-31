Строители уложили и утрамбовали подушку из песка, нанесли изоляционный материал. Фото: издание "Труд".

В брянских Клинцах на стадионе «Труд» заасфальтируют беговые дорожки. Сейчас строители уложили и утрамбовали подушку из песка, нанесли изоляционный материал, который засыпали по всей длине дорожки крупным щебнем, сообщает издание «Труд».

Одновременно подрячик монтирует ливневку. А рядом готовят сектор для кидания молота. На площадке, на его месте, утрамбовывают песчаную подушку.

По углам поля подготовили четыре площадки под фундамент для установки больших осветительных мачт. В ближайшее время их забетонируют.

Напомним, что основные средства на ремонт стадиона выделили из областного бюджета.

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