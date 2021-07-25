Брянский легкоатлет победил на первенстве России в Краснодаре

Фото: ФГБУ ПОО "БГУОР".

Брянец Захар Соболев завоевал золотую медаль на первенстве России U18 по легкой атлетике. Победной для спортсмена стала дистанция в 800 метров, сообщают на официальном сайте брянского госколледжа олимпийского резерва.

Результат Захара Соболева - 1,52,29.

На первенстве России отличился еще один студент колледжа - Дмитрий Карлсон. Юноша выступал в беге на 400 метров с барьерами. Его результат превзошли лишь двое. Итог - «бронза» турнира.

Всего за награды первенства России по легкой атлетике боролись спортсмены из 65 регионов. Их возраст - до 18 лет. Сильнейших выявляли на стадионе «Текстильщик» в Краснодаре.

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