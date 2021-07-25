Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 297 жителей региона, выздоровели 378 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 52448 человек подтвердили коронавирус, вылечились 47679 жителей области, умерли 740 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 662562. За сутки выполнили 2315 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 137 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 42 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 19 новых случаев коронавируса выявили в Трубчевском районе, 16 – в Карачевском, 13 – в Стародубском, 12 – в Почепском, 11 – в Клинцах. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний – 82-й с начала пандемии. Всего коронавирус выявили в 22 районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 июля 2021 года:

— Брянск – 19755 (+137)

— Брянский район – 5715 (+42)

— Дятьковский район – 2215

— Карачевский район – 1800 (+16)

— Клинцы – 1648 (+11)

— Стародубский район – 1444 (+13)

— Новозыбков – 1427 (+6)

— Трубчевский район – 1383 (+19)

— Навлинский район – 1302 (+2)

— Выгоничский район – 1248 (+7)

— Жуковский район – 1172

— Унечский район – 1075 (+4)

— Брасовский район – 1161 (+3)

— Комаричский район – 979 (+3)

— Почепский район – 919 (+12)

— Мглинский район – 852 (+2)

— Климовский район – 853 (+6)

— Погарский район – 808 (+1)

— Фокино – 794 (+2)

— Клетнянский район – 735 (+2)

— Дубровский район – 706

— Сельцо – 677

— Суземский район – 582 (+2)

— Клинцовский район – 573 (+2)

— Суражский район – 523 (+2)

— Злынковский район – 505 (+2)

— Гордеевский район – 448

— Севский район – 383

— Красногорский район – 362

— Жирятинский район – 183

— Рогнединский район – 139

— Иногородние – 82 (+1).

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