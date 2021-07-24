В массовом ДТП в Унечском районе погибли два человека

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Два человека погибли в массовом ДТП в Унечском районе утром в субботу, 24 июля. Столкнулись ВАЗ, КамАЗ и «Форд», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла в половине девятого на 144-м километре автодороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия.

Предварительно установили, что ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Форд Фокус». Тот двигался в сторону Новозыбкова. На участке трассы он пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Это спровоцировало столкновение с легковушкой ВАЗ. От удара ту отбросило также на встречную полосу. И ее переехал КамАЗ.

– От полученных травм скончались 64-летняя пассажирка и 61-летний водитель автомобиля ВАЗ, – уточняют в Госавтоинспекции. – По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Добавим, на место ЧП выезжали и сотрудники регионального МЧС.

– Личный состав ПСЧ-39 проводил работу по деблокированию пострадавших, – отмечают в надзорном ведомстве.

Кстати, днем ранее регионе произошло четыре ДТП, в которых есть пострадавшие. Один человек погиб, шестеро получили различные травмы. В их числе есть 5-летний мальчик.

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