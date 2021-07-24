Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 298 жителей региона, выздоровели 353 человека. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 52151 человека подтвердили коронавирус, вылечились 47301 житель области, умерли 730 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 660247. За сутки выполнили 2466 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 150 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 23 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. По 16 новых случаев коронавируса выявили в Навлинском и Жуковском районах, 14 – в Комаричском, по 10 – в Дятьковском районе и Клинцах, 9 – в Клетнянском районе, 8 – в Погарском и Карачевском. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний – 81-й с начала пандемии. Как и сутками ранее, всего коронавирус выявили в 22 районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 июля 2021 года:
— Брянск – 19618 (+150)
— Брянский район – 5673 (+23)
— Дятьковский район – 2215 (+10)
— Карачевский район – 1784 (+8)
— Клинцы – 1637 (+10)
— Стародубский район – 1431
— Новозыбков – 1421
— Трубчевский район – 1364
— Навлинский район – 1300 (+16)
— Выгоничский район – 1241 (+6)
— Жуковский район – 1172 (+16)
— Унечский район – 1071 (+1)
— Брасовский район – 1158
— Комаричский район – 976 (+14)
— Мглинский район – 850 (+2)
— Почепский район – 907
— Климовский район – 847 (+1)
— Погарский район – 807 (+8)
— Фокино – 792 (+7)
— Сельцо – 677 (+3)
— Клетнянский район – 733 (+9)
— Дубровский район – 706 (+5)
— Клинцовский район – 571 (+3)
— Суземский район – 580 (+2)
— Суражский район – 521
— Злынковский район – 503
— Гордеевский район – 448 (+1)
— Красногорский район – 362 (+1)
— Севский район – 383
— Жирятинский район – 183
— Рогнединский район – 139 (+1)
— Иногородние – 81 (+1).
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