Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 298 жителей региона, выздоровели 353 человека. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 52151 человека подтвердили коронавирус, вылечились 47301 житель области, умерли 730 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 660247. За сутки выполнили 2466 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 150 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 23 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. По 16 новых случаев коронавируса выявили в Навлинском и Жуковском районах, 14 – в Комаричском, по 10 – в Дятьковском районе и Клинцах, 9 – в Клетнянском районе, 8 – в Погарском и Карачевском. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний – 81-й с начала пандемии. Как и сутками ранее, всего коронавирус выявили в 22 районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 июля 2021 года:

— Брянск – 19618 (+150)

— Брянский район – 5673 (+23)

— Дятьковский район – 2215 (+10)

— Карачевский район – 1784 (+8)

— Клинцы – 1637 (+10)

— Стародубский район – 1431

— Новозыбков – 1421

— Трубчевский район – 1364

— Навлинский район – 1300 (+16)

— Выгоничский район – 1241 (+6)

— Жуковский район – 1172 (+16)

— Унечский район – 1071 (+1)

— Брасовский район – 1158

— Комаричский район – 976 (+14)

— Мглинский район – 850 (+2)

— Почепский район – 907

— Климовский район – 847 (+1)

— Погарский район – 807 (+8)

— Фокино – 792 (+7)

— Сельцо – 677 (+3)

— Клетнянский район – 733 (+9)

— Дубровский район – 706 (+5)

— Клинцовский район – 571 (+3)

— Суземский район – 580 (+2)

— Суражский район – 521

— Злынковский район – 503

— Гордеевский район – 448 (+1)

— Красногорский район – 362 (+1)

— Севский район – 383

— Жирятинский район – 183

— Рогнединский район – 139 (+1)

— Иногородние – 81 (+1).

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