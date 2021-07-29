Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 265 жителей региона, выздоровели 206 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 53587 человек подтвердили коронавирус, вылечились 48610 жителей области, умерли 782 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 667966. За сутки выполнили 2426 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 84 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 21 новый случай заболевания коронавирусом обнаружили в Брянском районе. 20 ковид-положительных прибавилось в Дятьковском районе. В Стародубском районе выявили 19 новых случаев коронавируса. По 14 - в Навлинском районе и в Трубчевском районе. 12 - в Жуковском районе, 10 – в Выгоничском районе. Всего коронавирус выявили в 24 районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 июля 2021 года:

— Брянск – 20159 (+84)

— Брянский район –5775 (+21)

— Дятьковский район – 2329 (+20)

— Карачевский район – 1850 (+2)

— Клинцы – 1681 (+9)

— Стародубский район – 1473 (+19)

— Новозыбков – 1447 (+9)

— Трубчевский район – 1422 (+14)

— Навлинский район – 1373 (+14)

— Выгоничский район – 1276 (+10)

— Жуковский район – 1203 (+12)

— Унечский район – 1092 (+4)

— Брасовский район – 1178

— Комаричский район – 989

— Почепский район – 941 (+5)

— Мглинский район – 878 (+9)

— Климовский район – 859

— Погарский район – 814 (+4)

— Фокино – 804

— Клетнянский район – 764 (+7)

— Дубровский район – 721 (+4)

— Сельцо – 692

— Суземский район – 602

— Клинцовский район – 580 (+2)

— Суражский район – 529 (+3)

— Злынковский район – 517 (+7)

— Гордеевский район – 462 (+1)

— Севский район – 393 (+1)

— Красногорский район – 373 (+3)

— Жирятинский район – 185

— Рогнединский район – 144 (+1)

— Иногородние – 82.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».