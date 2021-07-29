Сотрудники Дубровского РЭС Брянскэнерго Татьяна Финогенова и Виктор Потапенков отмечены наградой Брянской области

Фото: ПАО "Россети".

В Дубровском районе электрических сетей филиала «Россети Центр Брянскэнерго» прошла церемония награждения Памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков» электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Татьяны Анатольевны Финогенову и машиниста бурильно-крановой самоходной машины Виктора Михайловича Потапенкова.

Эта награда утверждена Брянской областной Думой в 2010 году в честь памятной даты России -"29 июня - День партизан и подпольщиков". Их обладатели получают статус ветерана Брянской области.

Высокой награды энергетики удостоены за большой личный вклад в надежную и бесперебойную работу энергосистемы, высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд, а также - патриотическое воспитание населения и увековечение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и боевых действиях советских воинов и партизан на Брянской земле.

Энергетический стаж Финогеновой – 35 лет, Потапенкова – более 24 лет. На протяжении десятилетий они трудятся на благо района: Татьяна Анатольевна совершает обходы и снимает показания с приборов учета потребителей, следит за исправностью пломб и актуальностью сроков поверки счетчиков. Виктор Михайлович - машинист бурильно-крановой установку. При его участии проводятся сложные ремонтные работы на территории Дубровского района и за его пределами: например, замена трансформаторов и опор.

Награждение сотрудников состоялось на собраниях с персоналом в Дубровском РЭС. Медаль Татьяне Анатольевне вручил заместитель главы Рогнединского района Сергей Михайлович Писарев, Виктору Михайловичу – депутат Брянской областной Думы Владимир Сергеевич Москвичев и глава администрации Дубровского района Игорь Анатольевич Шевелев.