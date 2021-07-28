Коров поставили в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству молочно - товарного комплекса на 36 тысяч голов дойного стада.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
На Брянщину из Германии привезли 630 коров голштинской породы. Их поставили в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству молочно - товарного комплекса на 36 тысяч голов дойного стада, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
В Брасовском районе 36 тысяч тонн молока в год будет производить сельхозпредприятие, использующее современные технологии.
До конца этого года планируют пополнить стадо еще на 2 тысячи голов. Это также позволит создать 100 новых рабочих мест в крупнейшем в регионе области животноводческом комплексе.
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