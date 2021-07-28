Коров поставили в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству молочно - товарного комплекса на 36 тысяч голов дойного стада. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На Брянщину из Германии привезли 630 коров голштинской породы. Их поставили в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству молочно - товарного комплекса на 36 тысяч голов дойного стада, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Брасовском районе 36 тысяч тонн молока в год будет производить сельхозпредприятие, использующее современные технологии.

До конца этого года планируют пополнить стадо еще на 2 тысячи голов. Это также позволит создать 100 новых рабочих мест в крупнейшем в регионе области животноводческом комплексе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».