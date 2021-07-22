Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 303 жителя региона, выздоровели 237 человек. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 51553 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46650 жителей области, умерли 709 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 655279. За сутки выполнили 2675 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 58 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 35 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 34 новых случая коронавируса выявили в Навлинском районе, 25 - в Карачевском районе. 13 новых случаев - в Трубчевском районе, 11- в Дятьковском районе. По 10 ковид-пациентов зафиксировали в Стародубском районе и Климовском районе. Всего коронавирус за сутки выявили в 26 районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 июля 2021 года:

— Брянск – 19306 (+58)

— Брянский район –5632 (+35)

— Дятьковский район – 2200 (+11)

— Карачевский район – 1772 (+25)

— Клинцы – 1624 (+3)

— Стародубский район – 1423 (+10)

— Новозыбков – 1408 (+9)

— Трубчевский район – 1348 (+13)

— Навлинский район – 1284 (+34)

— Выгоничский район – 1230 (+7)

— Жуковский район – 1147 (+8)

— Унечский район – 1060 (+9)

— Брасовский район – 1158 (+4)

— Комаричский район –962 (+8)

— Мглинский район – 848 (+6)

— Почепский район – 901 (+4)

— Климовский район –839 (+10)

— Погарский район – 797 (+6)

— Фокино – 785

— Сельцо – 668 (+8)

— Клетнянский район – 714 (+7)

— Дубровский район – 694 (+1)

— Клинцовский район – 568

— Суземский район – 574 (+9)

— Суражский район – 520 (+11)

— Злынковский район – 503 (+2)

— Гордеевский район – 445

— Красногорский район – 360 (+1)

— Севский район – 383

— Жирятинский район – 182 (+3)

— Рогнединский район – 138

— Иногородние – 80 (+1)

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