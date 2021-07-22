Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 303 жителя региона, выздоровели 237 человек. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 51553 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46650 жителей области, умерли 709 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 655279. За сутки выполнили 2675 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 58 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 35 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 34 новых случая коронавируса выявили в Навлинском районе, 25 - в Карачевском районе. 13 новых случаев - в Трубчевском районе, 11- в Дятьковском районе. По 10 ковид-пациентов зафиксировали в Стародубском районе и Климовском районе. Всего коронавирус за сутки выявили в 26 районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 июля 2021 года:
— Брянск – 19306 (+58)
— Брянский район –5632 (+35)
— Дятьковский район – 2200 (+11)
— Карачевский район – 1772 (+25)
— Клинцы – 1624 (+3)
— Стародубский район – 1423 (+10)
— Новозыбков – 1408 (+9)
— Трубчевский район – 1348 (+13)
— Навлинский район – 1284 (+34)
— Выгоничский район – 1230 (+7)
— Жуковский район – 1147 (+8)
— Унечский район – 1060 (+9)
— Брасовский район – 1158 (+4)
— Комаричский район –962 (+8)
— Мглинский район – 848 (+6)
— Почепский район – 901 (+4)
— Климовский район –839 (+10)
— Погарский район – 797 (+6)
— Фокино – 785
— Сельцо – 668 (+8)
— Клетнянский район – 714 (+7)
— Дубровский район – 694 (+1)
— Клинцовский район – 568
— Суземский район – 574 (+9)
— Суражский район – 520 (+11)
— Злынковский район – 503 (+2)
— Гордеевский район – 445
— Красногорский район – 360 (+1)
— Севский район – 383
— Жирятинский район – 182 (+3)
— Рогнединский район – 138
— Иногородние – 80 (+1)
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