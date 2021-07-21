Брянский пловец Илья Бородин заболел коронавирусом

Брянский пловец Илья Бородин не сможет выступить на олимпиаде в Токио. У него положительный тест на коронавирус. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский пловец Илья Бородин не сможет выступить на олимпиаде в Токио. У него положительный тест на коронавирус. О результатах стало известно несколько часов назад.

Сейчас спортсмена изолировали. Болезнь у пловца протекает бессимптомно. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.

Напомним, Илья Бородин должен был выступать на главных стартах на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.

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