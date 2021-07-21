Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 17:55

Брянский пловец Илья Бородин заболел коронавирусом

Спортсмен не сможет выступить на Олимпиаде в Токио
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Брянский пловец Илья Бородин не сможет выступить на олимпиаде в Токио. У него положительный тест на коронавирус.

Брянский пловец Илья Бородин не сможет выступить на олимпиаде в Токио. У него положительный тест на коронавирус.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский пловец Илья Бородин не сможет выступить на олимпиаде в Токио. У него положительный тест на коронавирус. О результатах стало известно несколько часов назад.

Сейчас спортсмена изолировали. Болезнь у пловца протекает бессимптомно. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.

Напомним, Илья Бородин должен был выступать на главных стартах на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ