Юная брянская балерина победила на всероссийском конкурсе

Выступление Майи признали лучшим в возрастной группе 7-9 лет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Юная брянская балерина Майя Ларина победила на всероссийском конкурсе исполнителей классического танца в Санкт-Петербурге. Она занимается на хореографическом отделении детской школы искусств №1 имени Татьяны Николаевой. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Выступление Майи признали лучшим в возрастной группе 7-9 лет в номинации «Детский классический танец. Хореографические постановки на классическую музыку на основе элементов классического танца».

Вместе с ней этой группе участвовали 23 конкурсантки. Майя показала жюри две композиции: вариацию Рамзеи из балета «Дочь фараона» и вариацию с колокольчиками композитора Амилькаре Понкьелли. Конкурсное выступление юной балерины оценили высоко. Она стала лауреатом I степени. В качестве главного приза получила заветный кубок в виде хрустального пуанта.

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