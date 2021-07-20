В Брянской области 21 июля ожидают грозу и сильный ветер

При грозе порывы северного ветра усилятся до 15-18 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в среду, 21 июля, местами ожидают грозу. При этом порывы северного ветра усилятся до 15-18 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь, предупреждают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Температура воздуха ночью поднимется от плюс 13 градусов до плюс 18 градусов, днем от плюс 22 градусов до плюс 27 градусов.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев. Не исключено травмирование людей и нанесение вреда имуществу.

Брянцев просят соблюдать все необходимые меры безопасности.

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