В Брянске на линии выпускали неисправные троллейбусы

В МУП "Брянское троллейбусное управление" на линии выпускали транспорт с неисправностями. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянске выявили нарушения в деятельности местного троллейбусного управления. Как оказалось, на линии выпускали транспорт с неисправностями. В ситуации разбиралась прокуратура Советского района.

Прокурорская проверка установила факт выпуска на линию троллейбусов, которые прошли техосмотр с нарушением установленных требований.

– В осуществляющих перевозку пассажиров троллейбусах не исправны либо отсутствуют штангоуловители, – констатируют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Те предотвращают обрыв контактной сети.

Кроме того, «рогатые» МУПа не оборудованы системой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. А этого требует федеральный закон.

В итоге прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

Напомним, состояние техпарка «Брянского троллейбусного управления» оставляет желать лучшего. Всего у предприятия есть порядка ста единиц техники. Однако на линии выходят около 50. Причем износ каждой машины близок к 100 процентам. Не так давно троллейбусники записали видеообращение к президенту РФ. И попросили помощи с вхождением в федеральную программу и приобретением новых троллейбусов по льготной цене.

СПРАВКА «КП»:

Механический штангоуловитель представляет собой подпружиненную катушку. Не нее намотан линь, соединенный с концом штанги. Пружина поддерживает натяжение линей, предотвращая их провисание.

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