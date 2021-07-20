Администрацию брянских Клинцов обязали установить границы леса возле стадиона «Труд»

Клинцовскую городскую администрацию суд обязал установить и описать границы памятника природы «Парковый лес возле стадиона «Труд». Фото: "Клинцы.Инфо".

Клинцовскую городскую администрацию суд обязал установить и описать границы памятника природы «Парковый лес возле стадиона «Труд». Бездействие в данном направлении руководства города признали незаконным, сообщают в соцсетях в одной их групп. Решение суда в законную силу не вступило.

Еще свежи воспоминания местных жителей о скандале, разразившемся вокруг вырубки леса возле стадиона «Труд» в Клинцах. Напомним, деревья срубили конце декабря прошлого года. Потребовалось место для строительства детского спортивного центра. Ему собирались присвоить имя местного спортсмена и тренера Семена Аркадьевича Голубева. Всего на участке успели уничтожить 21 дерево. А намеревались 56! Однако выяснилось, что работы провели с нарушениями. Ведь участок улицы 706-го Продотряда является памятником природы с 1992 года. В ситуации разбиралась прокуратура.

Защитники городской среды из Клинцов даже писали по этому поводу Президенту РФ.

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